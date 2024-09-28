Helene Kasırgası'nda Hastane Kurtarma Operasyonu

Güncel

HOUSTON, 28 Eylül (Xinhua) -- Helene Kasırgası'nın ABD'nin güneydoğusunu vurmasının ardından Tennessee'de sular altında kalan bir hastanenin çatısında mahsur kalan 54 kişi kurtarıldı.

Unicoi İlçe Şerifi Mike Hensley yerel medyaya yaptığı açıklamada, Cuma günü sel sularının hızla yükselmesi nedeniyle yetkililerin hastane yakınlarına tekne bile getirememesinin ardından Unicoi İlçe Hastanesi'nin çatısına helikopterler indirildi.

Hensley, "Kaotik bir durum vardı. Onlara teknelerle bile ulaşamadık, şiddetli rüzgar vardı ve hastanenin etrafından sular akıyordu" dedi.

Helene Kasırgası, Perşembe gecesi Kategori 4 şiddetinde fırtına olarak Florida'nın Big Bend bölgesini vurdu. Karaya ulaştıktan sonra tropik fırtınaya dönüşecek kadar zayıflamış olsa da, şimdiye kadar 40'tan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Moddy's Analytics'e atıfta bulunan bir AP raporuna göre, fırtınanın 15 milyar ila 26 milyar ABD doları arasında maddi hasara yol açtığı tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden kasırganın karaya çıkmasından önce Florida, Georgia, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Alabama'da acil durum ilanlarını onaylamıştı.