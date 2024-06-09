Hemşire Saniye Arslan, Eski Eşi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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Hemşire Saniye Arslan, Eski Eşi Tarafından Öldürüldü

Adana'da hemşire Saniye Arslan, eski eşi İhsan Uğurlu tarafından öldürüldü. Olayın ardından meslektaşları saygı duruşunda bulunup, çalıştığı masaya karanfil bıraktı. Arslan'ın cenazesi hastane önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Genç Sağlık Sendikası üyeleri, Arslan için basın açıklaması yaptı ve meslektaşları saygı duruşunda bulundu.

09.06.2024 15:35
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ADANA'da eski eşi İhsan Uğurlu (61) tarafından öldürülen hemşire Saniye Arslan (40) için meslektaşları saygı duruşunda bulunup, çalıştığı masaya karanfil bıraktı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi 2591'inci Sokak'taki Bulvar Apartmanı'nın otoparkında meydana geldi. Yüreğir Devlet Hastanesi'nde çalışan hemşire Saniye Arslan, park halindeki 01 APM 849 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada Arslan'ı takip eden ve bir süre önce boşandığı ikinci eşi İhsan Uğurlu da otomobile binip, yan koltuğa oturdu. Bir süre konuşan ikilinin arasındaki tartışma, kısa sürede büyüdü. Uğurlu, yanında getirdiği tabancayla Arslan'ı başından vurup, aynı silahla intihar etti. İlk eşinden 2 çocuğu olan Saniye Arslan'ın cenazesi, çalıştığı hastane önünde düzenlenen törenin ardından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'DÜN TÜRKİYE'DE 2 ÇOCUK ÖKSÜZ KALDI'

Genç Sağlık Sendikası üyeleri, bugün Saniye Arslan'ın çalıştığı hastanenin önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşma yapan Kadınlar Komisyonu Başkanı Sevda Koca, "Bugün, burada, dün nöbete gitmek için ayrıldığı evinin önünde canice katledilen meslektaşımız, yol arkadaşımız, sendikamızın Kadınlar Komisyonu Danışmanı Saniye Arslan için toplanmış bulunmaktayız. Kendisi bir sağlık neferi olmasının yanında güler yüzü ve özverisiyle emek vermiş, sendikamızın kadına yönelik pozitif ayrımcılık ilkemizle birçok projeye imza atmıştır. Geriye ise yarım kalan bir hayat, gülen yüzü, altın kalbi ve iki güzel yavrusu kalmıştır. Dün Türkiye'de 2 çocuk öksüz kaldı, bir kadın daha katledildi. Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir" dedi. Meslektaşları, açıklamanın ardından Arslan'ın acil servisteki masasına karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: DHA

Adana, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hemşire Saniye Arslan, Eski Eşi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika

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