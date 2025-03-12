Hemşireyi Vuran Güvenlik Görevlisi Yargılanıyor - Son Dakika
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Hemşireyi Vuran Güvenlik Görevlisi Yargılanıyor

Bağcılar'da hemşire Sibel Kavılı'yı öldüren güvenlik görevlisi için ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor.

12.03.2025 15:16
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Bağcılar'da, aynı hastanede çalıştığı hemşireyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan güvenlik görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cumali Varan, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenilen maktulün kardeşi müşteki Hüsniye Gürbüz, sık sık görüştüğü ablasının kendisine, ilişkileri biten Cumali Varan'ın evden ayrıldığını söylediğini anlattı.

Gürbüz, kendisini arayan Varan'ın, ablasıyla kendisini barıştırmasını istediğini ancak ablasının kabul etmediğini ifade etti.

Tanık Gökçe Öner Kunt ise beyanında, maktulle bir eğitimde tanıştığını, zamanla çok yakın arkadaş olduklarını, sık sık görüntülü konuştuklarını anlattı.

Maktulün sanıktan ayrılmak istediğini, ancak bunu söylediği sanığın gitmediğini anlatan Öner, "Sanık Sibel'i takip ediyordu. Ancak son hafta hiç sesi çıkmadı. Sibel'e, çok sessiz ben korkuyorum dedim. Sibel'de 'Herhalde ayrılmak istediğimi anladı.' dedi. Biz evde silah aradık. Sibel'le bilinç altı kodlama eğitimi aldık. Bu eğitimler nedeniyle seanslarımız oluyordu. Bunlar gayet bilinçli şekilde yapılan istenilen anda sonlandırılabilen türdendi. Astral seyahat ileri seviye bir meditasyon türüdür. Maktul bunu yapacak eğitime sahip değildi. Maktul sanığın üzerinde bir şey demedi." ifadesini kullandı.

Tanık Ahmet Feruh Kunt ise maktulü eşinin arkadaşı olduğundan dolayı tanıdığını belirterek, sanığın kendisini arayarak, "İlişkimi bozmaya çalışıyorsunuz. Eşinin eşimle görüşmesini istemiyorum. Sibel sizinle görüştüğü için benden ayrılmak istiyor." dediğini aktardı.

Hakim, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Mart 2024'te Bağcılar'da maktul hemşire Sibel Kavılı'nın (44) aynı hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan, birlikte yaşadığı sanık Cumali Varan (46) tarafından silahla ateş edilerek öldürüldüğü belirtiliyor.

İddianamede, 30 Mart'ta, olaydan sonra Gebze'den Bolu'ya gitmek üzere kaçtığı tespit edilen sanık Varan'ın otobüs mola verdiği sırada yakalandığı kaydediliyor.

Sanığın, "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, Varan için ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis isteniyor.

Kaynak: AA

Bağcılar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hemşireyi Vuran Güvenlik Görevlisi Yargılanıyor - Son Dakika

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