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Her Zaman Bilim Projesi Başladı

Her Zaman Bilim Projesi Başladı
04.08.2025 17:07
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ESVİD tarafından başlatılan projeyle öğrenci ve öğretmenler doğada bilimsel keşif yapacak.

Eğitimde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Derneğince (ESVİD) hayata geçirilen "Her Zaman Bilim, Her Yerde Bilim" projesinin açılış toplantısı yapıldı.

Üsküdar'daki Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan ESVİD Başkanı Ekrem Yıldırım, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayıyla hayata geçirdikleri projenin açılış toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

ESVİD olarak projeyle eğitim ekosistemine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın dördüncüsü "nitelikli eğitim"e vurgu yaptıklarını ve Milli Eğitim Bakanlığının Maarif Modeli'nin dikkati çektiği uygulamalı eğitime katma değer üretmek için yola çıktıklarını ifade etti.

Yıldırım, "Biz bu proje kapsamında 150 öğretmen ve 450 öğrenciyle aslında bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimize, sadece okulda, laboratuvarda araştırma yapmak yerine, doğaya, göl kenarına ya da okul bahçesine çıkıp hayatın her alanını laboratuvar olarak kullanabildikleri bir imkan sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Dernek olarak 6 aylık projeyi ülke geneline yaymak ve her çocuğun eğitim teknolojisine çok rahat bir şekilde ulaşabildiği bir sistem haline getirmek istediklerini söyleyen Yıldırım, "Öğrenci ve öğretmenlerimiz bilim temelli keşiflerini yapacaklar. Yanlarında sürekli taşıyabildikleri mikroskoplarıyla beraber buldukları numuneleri inceleyecekler ve almış oldukları kısa film oluşturma, senaryo yazma eğitimleriyle beraber bu keşiflerini kısa filme dönüştürecekler ve değerlendirme kuruluyla buluşturacaklar." dedi.

Toplantıya ESVİD Başkan Yardımcısı Serkan Balcı, ESVİD Başkan Yardımcısı ve Bil Okulları Kurucusu Serhat Burak Hersat, Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi Genel Müdürü Ceyhun Tuzcu, ESVİD Danışma Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Çoban, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Mertoğlu, ESVİD Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Sibel Külekçi ve Genç ESVİD üyesi Ceren Balcı da katıldı.

Konuklara projenin detaylarının aktarıldığı toplantıda, taşınabilir mikroskoplar aracılığıyla canlı ve cansız numuneler incelendi.

Proje hakkında

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulamalı ve disiplinler arası öğrenme yaklaşımıyla uyumlu olarak tasarlanan proje kapsamında öğrenciler, yeni nesil taşınabilir mikroskoplar aracılığıyla doğadaki canlıları inceleyecek, çevresel gözlemler yapacak ve elde ettikleri bulguları senaryolaştırarak kısa filmlere dönüştürecek.

Bilimsel öğrenmenin sınıf ortamının dışına taşınarak gerçek yaşamla bütünleşmiş, üretime dayalı bir yapıya kavuşması amaçlanan proje sürecinde 450 öğrenci ve 150 öğretmen görev alacak.

Katılımcılar "Mikrodünyayı Hikayeleştirme ve Senaryo Yazımı", "Sürdürülebilirlik ve Bilimsel Keşif", "Eğitimde İnovasyon ve STEM" ile "Animasyon ve Kısa Film" başlıklarında düzenlenecek atölyelere katılacak.

İstanbul'daki resmi ve özel ortaokullar ile liseleri kapsayan projede öğretmenler, okullarından belirleyecekleri 3'er öğrenci ile takım oluşturarak katılım sağlayacak.

1 Ağustos'ta başlayan başvurular, 21 Eylül'e kadar derneğin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, istanbul, Üsküdar, Güncel, Eğitim, Çevre, Son Dakika

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