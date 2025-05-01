Ukrayna, Herson\'da pazar yerini vurdu: 7 ölü, 20 yaralı

Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Herson bölgesine saldırı düzenledi.

7 ÖLÜ, 20 YARALI

Rusya tarafından Herson'a atanan Vali Vladimir Saldo, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada saldırı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.

"HAYATTA KALANLARI HEDEF ALMAK İÇİN İHA'LAR GÖNDERDİLER"

Saldo saldırıda Oleshky şehrinde bir pazarın yerel saatle 09.30 sıralarında hedef alındığını belirtirken, ilk saldırı dalgasının ardından Ukrayna'nın hayatta kalanları hedef almak amacıyla daha fazla insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini iddia etti.

"UKRAYNA AMBULANSLARA KARŞI MİSKET BOMBASI KULLANDI"

Devlet medyasına konuşan başka bir Rus yetkili ise Ukrayna güçlerinin olay yerine toplanan ambulanslara karşı misket bombası kullandığını öne sürdü. Ukraynalı yetkililerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.