Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Herson bölgesine saldırı düzenledi.
Rusya tarafından Herson'a atanan Vali Vladimir Saldo, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada saldırı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Saldo saldırıda Oleshky şehrinde bir pazarın yerel saatle 09.30 sıralarında hedef alındığını belirtirken, ilk saldırı dalgasının ardından Ukrayna'nın hayatta kalanları hedef almak amacıyla daha fazla insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini iddia etti.
Devlet medyasına konuşan başka bir Rus yetkili ise Ukrayna güçlerinin olay yerine toplanan ambulanslara karşı misket bombası kullandığını öne sürdü. Ukraynalı yetkililerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › Ukrayna, Herson'da pazar yerini vurdu: 7 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
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