HES Özelleştirildi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ait Kesikköprü ve Kapulukaya hidroelektrik santrallerinin (HES) özelleştirilmesi için gerçekleştirdiği ihalenin onaylanması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ÖİB'nin, EÜAŞ'a ait Kesikköprü ve Kapulukaya HES'leri, bu santraller tarafından kullanılan taşınmazlar ile bu alanlara yönelik kullanım izinlerinin bir bütün halinde 3 milyar 630 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle devredilmesine ilişkin kararı onaylandı.