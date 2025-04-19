Heybet, Bağdat'ta Savunma Fuarı'na Katıldı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Bağdat'ta IQDEX Uluslararası Savunma Fuarı'na katıldı.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Heybet, beraberinde MSB Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ile Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret etti.

Bağdat'ta IQDEX Uluslararası Savunma Fuarı'nda yerli ve milli savunma sanayi firmalarının stantlarını ziyaret ederek sergilenen teknolojiler hakkında yetkililerden bilgi alan Heybet, Iraklı makamlarla da görüşmeler gerçekleştirdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi Türkiye'deki savunma sanayi firmalarının çalışmaları hakkında bilgilendiren Heybet, Irak Sanayileşme Kurumu Başkan Yardımcısı Hayder Talib Saeed ile Niyet Beyanı imzaladı.

İmza töreninde Irak Sanayileşme Kurumu Başkanı Mustafa Ati Hassan Al-Mathkor da yer aldı.

Heybet, Bağdat programı kapsamında Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari ile Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi tarafından da kabul edildi. Heybet, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğini ve Askeri Ataşeliğini de ziyaret etti.