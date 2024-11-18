Hilal Apartmanı Yıkımı Tamamlandı - Son Dakika
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Hilal Apartmanı Yıkımı Tamamlandı

Hilal Apartmanı Yıkımı Tamamlandı

Çorum'da doğal gaz patlaması sonucu yıkılan Hilal Apartmanı'nın enkazı kaldırıldı, Osmancık Caddesi açıldı.

18.11.2024 17:47
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Çorum'da doğal gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelen Hilal Apartmanı'nın yıkımı tamamlandı, Osmancık Caddesi trafiğe açıldı.

Osmancık Caddesi'nde 3 Kasım'da meydana gelen patlamada ağır hasar alması nedeniyle yıkım kararı verilen binada Çorum Belediyesi ekiplerinin 16 Kasım'da başladığı çalışmalar tamamlandı.

Binanın enkazı iş makineleriyle Belediye tarafından belirlenen korunaklı bir alana taşındı, binanın arsası demir bariyerlerle koruma altına alındı.

Patlamanın ardından 15 gündür ulaşıma kapalı olan Osmancık Caddesi de yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Hilal Apartmanı ile patlamada hasar gören Akıncı Apartmanı arasında yer alan Güneşevler 9. Sokak'ın bir bölümü ise trafiğe kapalı tutuluyor.

Öte yandan patlama anını gösteren yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Hilal Apartmanı'nın bitişiğindeki apartmanın zemin katında bulunan avize dükkanına ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, patlamayla iş yerinin camlarının kırıldığı görülüyor.

Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda 3 Kasım'da doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Osmancık, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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