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Hilvan'da dur ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Hilvan'da dur ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan dur ihtarına uymayan bir araçta uyuşturucu bulundu. Kovalamaca sonucu yakalanan araçtan atılan poşette 1 kilogram, araçta ise bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı ancak nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hilvan\'da dur ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi
04.01.2024 - 11:15,  Güncelleme: 11:16
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezi girişinde bir otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı.

Jandarma, kovalamaca sırasında araçtan atılan poşette 1 kilogram, araçta ise bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hilvan'da dur ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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