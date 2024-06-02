Hilvan\'da Seçimler İkinci Kez Yapıldı

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ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde seçmenler, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile mahallelerin muhtarlık ve ihtiyar heyeti için ikinci kez oy kullanmak için saat 08.00 sandık başına gitti.

31 Mart seçimlerinde 27 bin 686 seçmenin bulunduğu Hilvan'da, DEM Parti'nin adayı Serhan Paydaş yüzde 33.2, AK Parti'nin adayı Aslan Ali Bayık yüzde 30.71, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Hanif Düzme ise yüzde 18.77, CHP'nin adayı Mehmet Celal Avcı yüzde 9.3 oy oranıyla seçimleri tamamladı. DEM Parti'nin kazandığı Hilvan Belediye Başkanlığı seçimleri, AK Parti'nin 15 sandığa itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı doğrultusunda 2 Haziran'da yenilenme kararı alındı. İkinci kez sandık başına giden olan Hilvanlılar, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile mahallelerin muhtarlık ve ihtiyar heyeti için sabah saatlerinde oy kullanmaya başladı. Sabah saatlerinde oy kullanma yoğunluğunun yaşanmadığı sandık başlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ilçe merkezi ve kırsalda güvenlik tedbirleri yoğunluğu dikkat çekti.

GÜVENLİK ÜST SEVİYEDE

Hilvan İlçesi'nde 27 bin 686 seçmen sekiz okulda kurulan 125 sandıkta oy kullanacak. Saat 08.00'de başlayacak oy verme işlem saat 17.00'de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu kararınca Hilvan'da belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği, Akçakale, Eyyübiye, Hilvan ve Siverek ilçelerine bağlı 17 mahallede de muhtarlık seçiminin 2 Haziran'da tekrar sandık başına gidileceği kaydedildi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada Hilvan ilçesinde ve 17 mahallede gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimi için tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Vali Hasan Şıldak tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hilvan'da sandık sayımız 125, seçmen sayımız ise 27 bin 686'dır. Bu yerleşim yerlerinin tamamında seçimin güven ve huzur ortamında en sağlıklı koşullarda, olaysız şekilde tamamlanması için tedbirlerimizi en yüksek seviyede planladık. Emniyet bölgemizde Hilvan'da 953, diğer mahallelerimizde ise 464 olmak üzere bin 417 polisimiz seçim günü görev yapacak. Jandarma bölgesinde ise Hilvan'da 912, diğer kırsal mahallelerimizde 368 olmak üzere bin 280 jandarma personelimiz görev yapacak. Toplamda ise 2 bin 697 güvenlik personelimiz görev alacaktır. Seçimin güvenlik içinde ve huzur ortamında yapılması için tüm tedbirlerimizi aldık ve sahada uygulanabilir duruma getirdik. Hilvan'da ve diğer mahallelerde seçim günü oy verme esnasında ve devamında oyların sayım ve dökümü sürecinde yasal olmayan hiçbir duruma müsaade etmeyeceğiz. Alınan sıkı önlemlerle istenmeyen bir olayın yaşanmasına fırsat vermeyeceğiz ve müdahale ederek yasal gereğini yerine getireceğiz."

Öte yandan, Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran seçimleri Hilvan ilçesinde takip ederken, güvenlik tedbirleriyle ilgili süreci de yönetecekleri bildirildi.