Hindistan, ABD Silah Alımını Durdurmadı

Hindistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 25 ek tarife kararının ardından Washington'dan yeni silah ve hava araçları satın alma planının durdurulmasına dair iddiaları yalanladı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Savunma Bakanlığından kaynaklar, medyada çıkan konuya ilişkin iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, Hindistan'ın, Trump'ın ülkeye yüzde 25 ek tarife uygulama kararı nedeniyle ABD'den yeni silah ve hava araçları satın alma planını askıya aldığına yönelik iddiaları reddetti.

Satın alımlara ilişkin işlemlerinin prosedüre göre ilerlediğini belirten kaynaklar, "Hindistan'ın savunma alanında ABD'den yapacağı satın alımlarla ilgili müzakereleri durdurduğuna yönelik haberler yanlış ve uydurmadır." ifadesini kullandı.

Trump, Rusya'dan petrol alımını sürdürdüğü gerekçesiyle 6 Ağustos'ta Hindistan'a yüzde 25 ek tarife uygulama kararı almıştı.