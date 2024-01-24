Hindistan\'da 10 Milyon Evde Güneş Paneli Yerleştirilecek

ÇEKİM ZAMANI: 23 Ocak 2024

1. Hindistan kapısının çeşitli görüntüleri

2. Hindistan'da güneş panellerinin çeşitli görüntüleri

3. Hindistan'da trafikten çeşitli görüntüler

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülke genelinde 10 milyon evin çatısına güneş paneli yerleştirilmesinin planlandığını duyurdu.

Pazartesi günü akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre, bu plan sayesinde Hindistan'daki hanelere güneş enerjisi sağlanması amaçlanıyor.

Modi, bu plan sayesinde yoksulların ve orta sınıfın elektrik faturasının azalacağını, ayrıca Hindistan'ın enerji sektöründe kendi kendine yeter hale geleceğini kaydetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor.(XHTV)