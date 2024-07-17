Hindistan'da Bebekten İnsan Kuyruğu Ameliyatı

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Hindistan'da doktorların, 3 aylık bebekten oldukça nadir rastlanan bir vaka olan "insan kuyruğu"nu ameliyatla çıkardığı bildirildi.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Sind eyaletinin Haydarabad kentinde yaşayan bir aile, ocak ayında bebeklerindeki "insan kuyruğu"ndan ötürü hastaneye başvurdu.

Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsünden (AIIMS) çocuk cerrahlarından oluşan bir ekip, bebeğin "kuyruğunu" çıkarmak için ameliyat kararı aldı.

"Tıp literatüründe 40 vaka bildirilmiştir"

Ameliyatın ardından bebeğin "kuyruğu" çıkarıldı. Doktorlar aradan geçen 6 ayın ardından bebeğin durumunun iyiye gittiğini, dolayısıyla ameliyatın başarılı geçtiğini kaydetti.

Ameliyatın gerçekleştirildiği hastanenin Pediatrik Cerrahi Bölüm Başkanı Shasanka Shekar Panda da "İnsan kuyruğu' çok nadir görülen bir durumdur ve tıp literatüründe 40 vaka bildirilmiştir." açıklamasında bulundu.