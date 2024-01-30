Hindistan\'da çatışmada 3 asker hayatını kaybetti

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Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada paramiliter güçlerden 3 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, eyaletin Sukma ve Bijapur bölgeleri sınırında aralarında paramiliter askerlerin de bulunduğu güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çatışma çıktı.

Polis yetkilileri, yaptıkları açıklamada, çıkan çatışmada paramiliter güçlerden 3 askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İlk belirlemelere göre çatışmada 14 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirten yetkililer, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Hindistan'da Maocu isyancılar 1967'den bu yana eylem düzenliyor

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan bu yana 8 bini sivil 14 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.