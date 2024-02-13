Hindistan\'da çiftçiler hükümetin talepleri yerine getirmemesini protesto ediyor

YENİ Hindistan'da 2021'de hükümete ilettikleri taleplerin halen yerine getirilmemesini protesto etmek için traktör ve kamyonlarla başkent Yeni Delhi'ye doğru yola çıkan çiftçiler, şehre girişleri dikenli tel örgüler ve bariyerle engellenmesine karşın protestolara devam ediyor.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, bütün mahsuller için asgari destek fiyatı ve borçların silinmesi gibi taleplerinin hükümetçe yerine getirilmediğini savunan çiftçiler, protestolarını sürdürüyor.
Polis, başkent yakınlarındaki Haryana eyaletinin Ambala kentinde protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Yeni Delhi'ye giriş yolunu barikatlarla kapatan polis, barikatları yıkmaya çalışan bazı çiftçileri gözaltına aldı.
Önlemler alınmıştı
Çiftçi protestolarına karşı alınan önlemler hakkında açıklamada bulunan polis, traktörleriyle Yeni Delhi'ye hareket eden çiftçilerin şehre girişini önlemek için bazı yolların dikenli tel örgüler ve bariyerlerle kapatıldığını bildirmişti.
Polis, Delhi ve Uttar Pradesh arasında kalan bölgede halkın kamuya açık alanda toplanmasının yasaklandığını ve Uttar Pradesh'ten gelen traktör, otobüs, kamyon ve ticari araçların başkente girişinin kısıtlandığını belirtmişti.
Hindistan'da çiftçi protestoları
Hindistan, 2021'de ülke geneline yayılan çiftçi protestolarına sahne olmuştu.
Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştıran hükümet, yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunmuştu.
Çiftçilerse bunların kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürerek, başta Yeni Delhi'de olmak üzere ülkenin farklı noktalarında geniş çaplı protestolar düzenlemişti.
Aylarca süren ve can kayıplarının yaşandığı protestoların ardından Başbakan Narendra Modi hükümeti bu yasaları kaldırma kararı almıştı.
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