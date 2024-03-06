Hindistan'da Çiftçilerin Yürüyüşüne Güvenlik Tedbirleri

Hindistan'da hükümete ilettikleri taleplerin yerine getirilmediği gerekçesiyle gösteriler düzenleyen çiftçilerin başkent Yeni Delhi'ye doğru yürüyüşe geçeceğini açıklaması üzerine güvenlik güçleri başkentin çevresindeki güvenlik tedbirlerini artırdı.
NDTV'nin haberine göre, 21 Şubat'ta polisle çıkan çatışmada bir protestocunun hayatını kaybetmesinin ardından gösterilerine ara veren çiftçilerin yeniden başkente doğru hareket etmesi bekleniyor.
Polis, çiftçilerin başkente yürüyüşlerini engellemek için Yeni Delhi'nin çevresindeki Pencap ve Haryana eyaletlerinde güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.
Yeni Delhi polisi de Singhu ve Ghazipur sınırlarıyla demir yolu ve metro istasyonlarında ve otobüs duraklarına da takviye güç sevk etti.
Çiftçi örgütlerinden Samyukta Kisan Morcha (SKM), yaptığı açıklamada,14 Mart'ta Yeni Delhi'de çok sayıda çiftçinin katılacağı bir protesto düzenleyeceğini duyurdu.
Çiftçi gösterilerine öncülük eden iki çatı kuruluştan Kisan Mazdoor Morcha ve Samyukta Kisan Morcha, 3 Mart'ta yaptıkları çağrıda ülke genelindeki çiftçileri başkente yürümeye davet etmişti.
Söz konusu çatı kuruluşlar, hükümetin Mahsuller için Asgari Destek Fiyatını (MSP) yasal olarak garanti etmesini de içeren çeşitli taleplerini desteklemek üzere 10 Mart'ta ülke çapında dört saat tren raylarında gösteri yapılması çağrısında da bulunmuştu.
Hindistan'da çiftçi gösterileri
Hindistan'da çiftçiler, 13 Şubat'ta hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle gösteri düzenlemeye başlamıştı.
Aralarında Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal'ın da bulunduğu hükümet yetkilileri, 19 Şubat'ta, çiftçilerin çatı örgütlerinden Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Komitesinin Genel Sekreteri Sarwan Singh Pandher ve çiftçi sendikalarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.
Yaklaşık 4 saat süren görüşmede yetkililer, çiftçilere, kamu kurumları aracılığıyla bakliyat, mısır ve pamuk gibi mahsulleri belirlenecek asgari fiyattan almayı teklif etmişti.
Çiftçilere, satın alınacak ürün miktarının da sınırlandırılmayacağını belirten yetkililer, 5 yıllık "kapsamlı plan" önermişti.
Çiftçiler ise hükümetten gelen taban fiyat ve destekleme alımıyla ilgili teklifi reddederek, eylemlerine devam edeceklerini duyurmuştu.
Çiftçilerle polis arasında 21 Şubat'ta çıkan çatışmada bir protestocu ölmüştü.
Çiftçilerin 2021'deki protestoları
Hindistan, 2021'de de ülke geneline yayılan çiftçi protestolarına sahne olmuştu.
Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştıran hükümet, yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunmuştu.
Çiftçilerse bunların kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürerek, başta Yeni Delhi'de olmak üzere ülkenin farklı noktalarında geniş çaplı protestolar düzenlemişti.
Aylarca süren ve can kayıplarının yaşandığı protestoların ardından Başbakan Narendra Modi hükümeti bu yasaları kaldırma kararı almıştı.
Son Dakika › Güncel › Hindistan'da Çiftçilerin Yürüyüşüne Güvenlik Tedbirleri - Son Dakika
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