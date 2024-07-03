Hindistan'da düzenlenen dua etkinliğinde izdiham: 121 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da düzenlenen dua etkinliğinde izdiham: 121 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e yükseldi. Aşırı kalabalık, kötü planlama ve olumsuz hava şartlarının etkisiyle meydana gelen izdihamda, çocuklar da dahil olmak üzere 121 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 28 kişi ise tedavi altında. Yetkililer, izdihamın neden ve nasıl çıktığını araştırmak için inceleme başlattı.

03.07.2024 11:31
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e çıktı.

NDTV kanalının haberine göre, dün Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği sırasında izdiham meydana geldi.

Hathras bölgesi yetkililerinden Manish Chaudhry, izdihamda aralarında çocukların da bulunduğu 121 kişinin hayatını kaybettiğini, hastaneye kaldırılan 28 kişinin de tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Aşırı kalabalık, kötü planlama ve olumsuz hava şartları izdihamın çıkmasında etkili

Yetkililer, 121 kişinin öldüğü izdihamın neden ve nasıl çıktığına dair inceleme başlattı.

İncelemeler sonucu elde edilen ilk bilgilere göre, izdihamın çıkmasında aşırı kalabalık, kötü planlama, alandaki çıkışların yetersiz olması ve olumsuz hava koşullarının etkisi büyük.

Uttar Pradeş eyaleti yetkililerinden Yogi Adityanath, gazetecilere, etkinliği yöneten Hint guru "Bhole Baba"ya dokunabilmek için sahneye akın eden kalabalığın izdihamın çıkmasında etkili olduğunu belirtti.

Adityanath, meydana gelen kargaşa sonucu binlerce kişinin çıkışlara doğru akın ettiğini, bazılarının çamurlu zeminde kayarak düştüğünü ve kalabalık tarafından ezildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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