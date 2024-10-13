Hindistan'da Fabrika İnşaatında Göçük: 9 Ölü - Son Dakika
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Hindistan'da Fabrika İnşaatında Göçük: 9 Ölü

Gujarat'ta inşaat alanında meydana gelen göçükte 9 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

13.10.2024 13:16
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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir fabrikanın inşaat alanında kazılan çukur nedeniyle duvarın çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, polis, eyaletin Mehsana bölgesinde bir fabrika inşaatında yaklaşık 5 metre derinliğinde çukur kazılırken göçük meydana geldiğini duyurdu.

Göçük nedeniyle çukurun yakınındaki duvarın çöktüğünü belirten polis, 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kazadan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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