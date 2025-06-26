Hindistan'da Gizli Bilgi Sızıntısı

Hindistan'da Deniz Kuvvetleri Karargahında görevli bir sivil memur, Pakistan istihbarat görevlisine gizli bilgi sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

India Today gazetesinin haberine göre, Polis Genel Müfettişi Vishnukant Gupta, gözaltına alınan Vishal Yadav'a ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre, Yadav'ın Tersane Müdürlüğünde çalıştığı ve Priya Sharma takma adını kullanan Pakistanlı bir kadın istihbarat görevlisiyle sosyal medya üzerinden düzenli olarak iletişim halinde olduğu belirtildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yadav'ın, çevrim içi oyun bağımlısı olduğu ve maddi ihtiyaçlarını karşılamak için karşı tarafa hassas bilgileri sızdırmaya başladığı kaydedildi.

Polis Müfettişi Gupta, Yadav'ın cep telefonunun adli analizinde, Hindistan-Pakistan arasında 6 Mayıs'ta başlayan çatışmalar sırasında hassas deniz istihbaratının sızdırıldığını gösteren sohbet kayıtları ve belgeler dahil olmak üzere, suç niteliği taşıyan kanıtların ortaya çıktığını aktardı.