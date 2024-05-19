Hindistan'da Kaplan Saldırısı: 36 Köyde Kırmızı Alarm Verildi - Son Dakika
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Hindistan'da Kaplan Saldırısı: 36 Köyde Kırmızı Alarm Verildi

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde bir kişiyi öldüren bir kaplanın bölgede dolaşmaya devam etmesi nedeniyle 36 köyde kırmızı alarm verildi. Orman yetkilileri, kaplanın yakalanana kadar insanların ormana girmemeleri gerektiğini belirtti. Kaplanın bölgede dolaşması ve yer değiştirmesi köylerde paniğe neden oldu. Yetkililer, kaplanın izini sürmek ve hareketlerini izlemek için 36 köy ve çevresine 100'den fazla kamera yerleştirdi. Hindistan'da vahşi hayvan saldırıları sonucu her yıl birçok insan hayatını kaybediyor veya yaralanıyor.

19.05.2024 12:16
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YENİ DELHİ, 19 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesiminde yer alan Madya Pradeş eyaletinde bir kişiyi öldüren kaplanın bölgede dolaşmaya devam etmesi nedeniyle 36 köyde kırmızı alarm verildi.

Orman yetkilileri Cumartesi günü yaptıkları açıklamada kırmızı alarmın, eyaletin başkenti Bhopal'a komşu olan Raisen bölgesindeki köyler için geçerli olduğunu belirtti.

Üst düzey orman yetkilisi Vijay Kumar, "150 kilometrekare alana yayılan 36 köy için Cuma günü kırmızı alarm verildi. İnsanlardan, kaplan yakalanana kadar ormana girmemeleri istendi" diye belirtti.

Orman yetkililerine göre, 62 yaşındaki bir erkeğin yarısı yenmiş bedeni, Çarşamba günü Raisen ormanının doğu bölümünde bulundu. Kurban, ormanda abanoz ağacı yaprağı toplarken saldırıya uğramıştı.

Saldırı, kaplanın bölgede dolaşması ve sık sık yer değiştirmesi nedeniyle köylerde paniğe yol açtı.

Yetkililer, üç uzman ekibin kaplanın izini sürmek ve hareketlerini izlemek için 36 köy ve çevresine 100'den fazla kamera yerleştirdiğini belirtti.

Yetkililer, kaplanın Raisen ormanındaki Obaidullahganj bölümünde yer alan Ratapani Yaban Hayatı Koruma Alanı'ndan çıkmış olabileceğinden şüpheleniyor.

Madya Pradeş, 2023 yılında açıklanan son sayıma göre 785 kaplana ev sahipliği yapıyor.

Yaban hayatı uzmanları kitlesel kentleşme, ormanların tahrip edilmesi, ormanlık alanların işgal edilmesi ve ormanlardaki tampon bölgelerin yok olmasının vahşi hayvanları yerleşim alanlarına iten nedenlerden bazıları olduğu görüşünde.

Hindistan'da her yıl çok sayıda insan vahşi hayvan saldırıları sonucu ölüyor ya da yaralanıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Kaplan Saldırısı: 36 Köyde Kırmızı Alarm Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Kaplan Saldırısı: 36 Köyde Kırmızı Alarm Verildi - Son Dakika
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