Hindistan\'da Parlamento Güvenliği İhlal Edildi

Hindistan'da dün güvenlik duvarını aşarak parlamentonun alt kanadı Halk Meclisine (Lok Sabha) giren ve bu kişilerle işbirliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişilere "terör" suçlaması yöneltildi.

Press Trust of India'nın haberine göre, Parlamentoda güvenlik ihlalinde bulunan 4 kişiye yönelik suçlamalar açıklandı.

Polis, 4 kişiye "terör" suçlaması yöneltirken, olayı planladığı düşünülen kişi aranıyor.

Hindistan İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin başlattığı soruşturma da sürüyor.

Ne olmuştu?

Dün, Halk Meclisinde yapılan oturum sırasında 2 kişi ziyaretçi salonundan Genel Kurul salonuna atlamış, şüpheliler ellerindeki kavanozları açarak etrafa "sarı duman" yaymıştı.

Polis, söz konusu şüphelileri ve dışarıda bunları bekleyen 2 kişiyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınanlardan birisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenci olduğunu ve ülkede artan işsizliği protesto etmek istediğini belirtmişti.

Dünkü eylem, 2001'de Parlamento binasına silahlı saldırganlarca gerçekleştirilen ve 6'sı polis, 9 kişinin ölümüne yol açan saldırının yıl dönümünde gerçekleşmişti.