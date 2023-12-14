 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hindistan'da Parlamento Güvenliği İhlal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da Parlamento Güvenliği İhlal Edildi

Hindistan'da parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi'ne güvenlik duvarını aşarak giren ve terör suçlamasıyla gözaltına alınan kişilere yönelik suçlamalar açıklandı. Olayın planlayıcısı ise aranıyor.

Hindistan\'da Parlamento Güvenliği İhlal Edildi
14.12.2023 - 14:38,
Abone Ol

Hindistan'da dün güvenlik duvarını aşarak parlamentonun alt kanadı Halk Meclisine (Lok Sabha) giren ve bu kişilerle işbirliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişilere "terör" suçlaması yöneltildi.

Press Trust of India'nın haberine göre, Parlamentoda güvenlik ihlalinde bulunan 4 kişiye yönelik suçlamalar açıklandı.

Polis, 4 kişiye "terör" suçlaması yöneltirken, olayı planladığı düşünülen kişi aranıyor.

Hindistan İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin başlattığı soruşturma da sürüyor.

Ne olmuştu?

Dün, Halk Meclisinde yapılan oturum sırasında 2 kişi ziyaretçi salonundan Genel Kurul salonuna atlamış, şüpheliler ellerindeki kavanozları açarak etrafa "sarı duman" yaymıştı.

Polis, söz konusu şüphelileri ve dışarıda bunları bekleyen 2 kişiyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınanlardan birisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenci olduğunu ve ülkede artan işsizliği protesto etmek istediğini belirtmişti.

Dünkü eylem, 2001'de Parlamento binasına silahlı saldırganlarca gerçekleştirilen ve 6'sı polis, 9 kişinin ölümüne yol açan saldırının yıl dönümünde gerçekleşmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

India, Güvenlik, Terör, Soruşturma, Gözaltı, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Parlamento Güvenliği İhlal Edildi - Son Dakika


14:07
Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü
13:26
Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı
13:18
Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06
Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:04
İstanbul Adalet Sarayı'nda Savcının Görev Yeri Değiştirildi İstanbul Adalet Sarayı'nda Savcının Görev Yeri Değiştirildi
13:02
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25
Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar

Son Dakika
14:07 Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü
13:26 Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı
13:18 Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06 Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02 İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
13:04 İstanbul Adalet Sarayı'nda Savcının Görev Yeri Değiştirildi
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25 Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24 Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12 TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 14:38:29. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da Parlamento Güvenliği İhlal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement