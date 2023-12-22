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Hindistan'da şiddetli yağışlar: 31 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da şiddetli yağışlar: 31 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda 31 kişi hayatını kaybetti. Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, Tenkasi, Kanyakumari, Tirunelveli ve Tuticorin bölgelerinde meydana gelen yağışlarda can kaybının olduğunu açıkladı. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) ise Tamil Nadu eyaletinde 17-19 Aralık tarihleri arasında şiddetli yağışların devam edeceğini duyurmuştu.

Hindistan\'da şiddetli yağışlar: 31 kişi hayatını kaybetti
22.12.2023 - 21:57,
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Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 31 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

India Today sitesinin haberine göre, Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, şiddetli yağışlara ilişkin basına açıklama yaptı.

Sitharaman, eyaletin Tenkasi, Kanyakumari, Tirunelveli ve Tuticorin bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlarda 31 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Tamil Nadu eyaletinde 17-19 Aralık'ta şiddetli yağışların etkili olacağına ilişkin duyuru yapmıştı.

Kaynak: AA
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