Hindistan\'da şiddetli yağışlar: 31 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 31 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
India Today sitesinin haberine göre, Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, şiddetli yağışlara ilişkin basına açıklama yaptı.
Sitharaman, eyaletin Tenkasi, Kanyakumari, Tirunelveli ve Tuticorin bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlarda 31 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Tamil Nadu eyaletinde 17-19 Aralık'ta şiddetli yağışların etkili olacağına ilişkin duyuru yapmıştı.
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