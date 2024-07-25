Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 160 kişi kurtarıldı. Yaşanan afet sonucunda Maharaştra eyaletinde kırmızı alarm verildi ve itfaiyeciler arama kurtarma çalışmalarına devam etti. Elektrik çarpması ve heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin yanı sıra bir kişi yaralandı. Hindistan ordusu, yardım operasyonları için alarma geçti ve bölgedeki okullar, turistik mekanlar ve bazı iş merkezleri kapatıldı. Muson yağmurları her yıl büyük hasara yol açarken, bilim insanları bu düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtiyor.

25.07.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı afet nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 160 kişi kurtarıldı.
"The Indian Express" gazetesinin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Maharaştra eyaletinin Pune kentinde şiddetli yağış yüzünden "kırmızı alarm" verdi.
Maharaştra'daki şiddetli yağışlar sebebiyle 200'den fazla itfaiyecinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, afette 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bu kişilerden 3'ünün elektrik çarpması sonucu öldüğü kaydedildi. Oluşan heyelanda da bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı belirtildi.
Hindistan ordusu, yardım operasyonları için alarma geçti
Maharaştra eyaletinin Başbakanı Eknath Shinde, Pune ve çevresindeki bölgelerde olası yardım operasyonları için Hindistan Hava Kuvvetleri ve ordusunu alarma geçirmek üzere yetkililerle konuştuğunu söyledi.
Bölge yetkililerinden Suhas Diwase, arama kurtarma faaliyetleri sonucu 160 kişinin tahliye edildiği Pune ve çevre bölgelerde okulların kapatıldığını duyurdu.
Diwase, turistik mekanların, özel ofislerin ve sanayi merkezlerinin bazılarının da şiddetli yağış nedeniyle kapatıldığını bildirdi.
Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, ülkede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.

Kaynak: AA

Maharaştra, Hindistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
10:51 Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF’de genel sekreterlik görevine getirdi Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
11:06 Yine yaptı yapacağını Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti
10:25 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 12:33:04. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement