Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı afet nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 160 kişi kurtarıldı.

"The Indian Express" gazetesinin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Maharaştra eyaletinin Pune kentinde şiddetli yağış yüzünden "kırmızı alarm" verdi.

Maharaştra'daki şiddetli yağışlar sebebiyle 200'den fazla itfaiyecinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, afette 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu kişilerden 3'ünün elektrik çarpması sonucu öldüğü kaydedildi. Oluşan heyelanda da bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan ordusu, yardım operasyonları için alarma geçti

Maharaştra eyaletinin Başbakanı Eknath Shinde, Pune ve çevresindeki bölgelerde olası yardım operasyonları için Hindistan Hava Kuvvetleri ve ordusunu alarma geçirmek üzere yetkililerle konuştuğunu söyledi.

Bölge yetkililerinden Suhas Diwase, arama kurtarma faaliyetleri sonucu 160 kişinin tahliye edildiği Pune ve çevre bölgelerde okulların kapatıldığını duyurdu.

Diwase, turistik mekanların, özel ofislerin ve sanayi merkezlerinin bazılarının da şiddetli yağış nedeniyle kapatıldığını bildirdi.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, ülkede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.