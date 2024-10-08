Hindistan'da Tecavüz ve Cinayet Cezası Gündemde - Son Dakika
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Hindistan'da Tecavüz ve Cinayet Cezası Gündemde

Kadın doktorun tecavüz edilip öldürülmesinin ardından sanığa idam cezası uygulanabilir.

08.10.2024 18:14
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Hindistan'da, ağustos ayında ülke genelinde günler süren protestolara yol açan bir kadın doktorun tecavüze uğraması ve öldürülmesi olayı kapsamında tecavüz ve cinayet suçlamaları yöneltilen kişinin idam cezasına çarptırılabileceği bildirildi.

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrindeki RG Kar Tıp Koleji ve Hastanesi'nde gönüllü olarak hastalara yardımcı olan Sanjay Roy adlı şüphelinin tecavüz ve cinayetle resmen suçlandığını doğruladı.

Şüpheliyle aynı hastanede çalışan kadın doktorun, vardiyasının ardından uyumak için seminer odasına girdiği, güvenlik kameralarının yakaladığı görüntülerden yola çıkarak Roy'un da aynı odaya girdiği ve odadan yaklaşık 30 dakika sonra çıktığı tespit edildi.

CBI açıklamasında, ağustos ayındaki olayda suça sadece Roy'un karıştığı ve ölüm cezasına çarptırılabileceği aktarıldı.

Hindistan'da, cinsel istismar sonucu mağdurun ölümüne ya da bitkisel hayata girmesine yol açan kişilerin idam edilmesini öngören yasa tasarısı eylül başında Batı Bengal Eyalet Meclisinde oy birliğiyle kabul edilmişti. Meclisten geçen tasarı, Batı Bengal Valisi Ananda Bose ve Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun onaylaması halinde yürürlüğe girecek.

Hastanedeki 50 doktor, protestolara destek için istifa etti

RG Kar Tıp Koleji ve Hastanesi'nde görevli 50 uzman doktor, sağlık çalışanlarının daha güvenli koşullarda çalışmasının sağlanması talebiyle greve giden meslektaşlarına destek için istifa etti.

Doktorlar, yaptıkları açıklamada, talepleri için başvurdukları ilgili makamlardan hiçbir yanıt gelmemesi nedeniyle toplu istifa kararının alındığını vurguladı.

Asistan doktorlar, 5 Ekim'den beri tecavüze uğrayıp öldürülen meslektaşları için adalet ve tüm hastane ile kliniklerde çalışan sağlık personelinin güvenliğinin sağlanması talebiyle açlık grevi yapıyor.

Ne olmuştu?

31 yaşındaki kadın doktor, 9 Ağustos'ta 36 saatlik vardiyasının ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyumuştu. Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu.

Hastanede gönüllü çalışan Sanjoy Roy isimli görevli, olayla ilgili gözaltına alınmıştı. Ancak "örtbas ve ihmal" suçlamalarının ardından vaka, yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosuna (CBI) devredilmişti.

Ülke genelindeki çeşitli şehirlerden çok sayıda doktor, meslektaşlarının cinsel istismara uğrayıp öldürülmesi sebebiyle süresiz grev kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Tecavüz ve Cinayet Cezası Gündemde - Son Dakika

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