Hindistan'dan Çin'e Arunaçal Tepkisi

Yeni Delhi yönetimi, Hindistan'ın sınır eyaleti Arunaçal Pradeş'teki bazı bölgelere Pekin yönetiminin Çince isimler vermesine tepki gösterdi.

India Today'in haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, Çin'in Hindistan'a ait Arunaçal Pradeş eyaletindeki 27 bölgenin adını Çince isimlerle değiştirmesi hakkında açıklama yaptı.

İsim değişikliğini duyuran Çin'e tepki gösteren Jaiswal, bölgelerin yeniden adlandırılmasının Hindistan'ın ayrılmaz ve devredilemez bir parçası olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini vurguladı.

Çin ile Hindistan arasındaki sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.