Hindistan Dışişleri Bakanı, Çin ile Sınır Sorunlarının Çözülmesini Umut Ediyor

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YENİ Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Çin ile "sınır bölgelerinde kalan sorunların erkenden çözülmesini" umduklarını söyledi.

Jaishankar, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi" çerçevesinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi.

Basına yaptığı açıklamada, Çin ile sınır bölgelerinde kalan sorunların bir an önce çözülmesini beklediklerini vurgulayan Jaishankar, Wang ile sınır sorunlarını çözmek için "diplomatik ve askeri kanallar aracılığıyla çabaları iki katına çıkarma" konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Jaishankar, Ladakh bölgesindeki "Fiili Kontrol Hattı'na (LAC)" saygı gösterilmesine ve sınır bölgelerinde barış ve huzurun sağlanmasının esas olduğuna işaret ederek, "karşılıklı saygı, hassasiyet ve menfaat olmak üzere 3 unsurun ikili ilişkilere rehberlik edeceğini" kaydetti.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemezken, sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.

Sınırın batısında Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Sınır hattındaki gerginlikler, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.