Hindistan ile Pakistan arasındaki ateşkesin ardından Azad Keşmir'de hayat yavaş yavaş normale dönüyor - Son Dakika
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Hindistan ile Pakistan arasındaki ateşkesin ardından Azad Keşmir'de hayat yavaş yavaş normale dönüyor

Hindistan ile Pakistan arasındaki ateşkesin ardından Azad Keşmir\'de hayat yavaş yavaş normale dönüyor

JEELUM MUSTAFA DEVECİ/SEMİH UĞURLU - Hindistan'ın 7 Mayıs'ta başlattığı saldırıların ardından başlayan gerilimin ateşkesle sonuçlanması sonrası Kontrol Hattı'na yakın Pakistan'ın kontrolü altındaki Azad Keşmir'e bağlı Jeelum Vadisi'nde hayat yavaş yavaş normale dönse de saldırıların...

13.05.2025 16:46
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JEELUM MUSTAFA DEVECİ/SEMİH UĞURLU - Hindistan'ın 7 Mayıs'ta başlattığı saldırıların ardından başlayan gerilimin ateşkesle sonuçlanması sonrası Kontrol Hattı'na yakın Pakistan'ın kontrolü altındaki Azad Keşmir'e bağlı Jeelum Vadisi'nde hayat yavaş yavaş normale dönse de saldırıların izleri tazeliğini koruyor.

Hindistan'ın Pakistan'a 7 Mayıs'ta saldırmasıyla başlayan ve 4 gün süren çatışmalardan en fazla etkilenen bölgelerden biri Pakistan'ın kontrolü altındaki Azad Keşmir oldu.

AA ekibi, son gerilimde Hindistan ordusunun saldırılarına hedef olan Kontrol Hattı'na yakın Azad Keşmir'in Jeelum Vadisi'ne gitti.

Pakistan ile Hindistan arasında 10 Mayıs'ta varılan ateşkesin ardından bölgede hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlamış durumda.

Azad Keşmir'de halk günlük yaşamına devam ederken, her iki ülkenin ordusunun da bölgede ateşkese uyduğu gözlemlendi. Bölgedeki okullarda, 7 Mayıs'ta ara verilen eğitime bugün yeniden başlandı.

Hayat yavaş yavaş normale dönse de, Hindistan ordusunun saldırıları nedeniyle Kontrol Hattı'na yakın bazı bölgelerde çok sayıda ev ve dükkan yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Kontrol Hattı'na yaklaşık 4 kilometre mesafede yer alan Azad Keşmir'in Neelum Vadisi'nde yer alan Şokot köyünde 15'ten fazla evde hasar oluşmuş durumda.

Hindistan'ın saldırıları nedeniyle yaklaşık 800 kişinin yaşadığı köyde sakinlerin çoğu evlerini terk etmek zorunda kalırken, ateşkesin ardından bazıları Şokot'a dönse de evleri hasar görenler henüz köylerine geri dönemedi.

"Akşam dükkanı kapattık sabah geldiğimizde vurulduğunu gördük"

Hindistan ordusunun saldırısında dükkanında ağır hasar oluşan Muhammed Nazır, 4 gün boyunca saldırı altında yaşamlarını sürdürdüklerini belirtti.

Akşam evindeyken dükkanının bulunduğu bölgenin hedef alındığını dile getiren Nazır, "Akşam dükkanı kapatıp gittik ve sabah geldiğimizde dükkan bu vaziyetteydi. Sabah buraya geldiğimizde gördük ki Hindistan bize saldırmış. Çok fazla maddi kaybımız oldu." dedi.

"Ateşkesten sonra hayat biraz daha iyi oldu"

Dükkanının bulunduğu pazarda çok sayıda iş yerinin hasar gördüğünü kaydeden Nazır, "Bizler garibanız, çalışıp karnımızı doyuruyoruz. Bizim ticaretimiz Hindistan'ın saldırısıyla durdu." diye konuştu.

Nazır, ateşkesin ardından hayatın normale dönmeye başladığını aktararak, "Ateşkesten sonra hayat biraz daha iyi oldu ama ondan önce insanlarda korku vardı. Dışarı çıkarsak füze bize de isabet edebilirdi." ifadesini kullandı.

"Bütün hayatımız değişti"

Şokot sakinlerinden Selim Kureyşi, Hindistan saldırılarında evlerinin hasar gördüğünü belirtti.

Köylerinde bir kadının saldırılarda yaşamını yitirdiğini ancak saldırıların sürmesi nedeniyle cenazesini saatlerce kaldıramadıklarını aktaran Kureyşi, "Hindistan saldırıyı başlattığında bizler kendi işimizi yapıyorduk. Sesi duyduk ve füze tam buraya isabet etti. Direkt sığınağa koştuk. Köyümüzdeki bir kadın şehit oldu. Saldırı o kadar fazla oluyordu ki cenazeyi kaldıramadık." dedi.

Hindistan saldırıları nedeniyle tüm geceyi sığındıkları yerde geçirdiklerini dile getiren Kureyşi, "Ateş kesildikten sonra dışarı çıktık. Dışarı çıktıktan sonra bizim evin hasar aldığını gördük. Bizler zor durumdayız evlerimiz yıkıldı. Bütün hayatımız değişti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mustafa Deveci, İnsan Hakları, Hindistan, Pakistan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan ile Pakistan arasındaki ateşkesin ardından Azad Keşmir'de hayat yavaş yavaş normale dönüyor - Son Dakika

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