Hindistan-Mısır 'CYCLONE' Tatbikatı Başladı

Güncel

Hindistan ile Mısır arasındaki askeri ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan "CYCLONE" tatbikatı başladı.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yeni Delhi ve Kahire arasında üçüncüsü düzenlenen askeri tatbikatın detayları paylaşıldı.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde gerçekleştirilen "CYCLONE" ile özel operasyon taktiklerinin paylaşımı yoluyla iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, her iki ülkeden 25'er özel kuvvetler mensubunun katıldığı tatbikatın 23 Şubat'a kadar süreceği ifade edildi.