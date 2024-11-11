Hindistan, Trump'ın Seçimine Endişesiz Yaklaşıyor - Son Dakika
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Hindistan, Trump'ın Seçimine Endişesiz Yaklaşıyor

Hindistan Dışişleri Bakanı, Trump'ın başkanlığına ilişkin endişe duymadıklarını belirtti.

11.11.2024 12:48
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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni döneminden birçok ülkenin endişeli olduğunu öne sürerek, "Biz onlardan biri değiliz." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın NDTV kanalındaki habere göre, Mumbai kentindeki bir etkinlikte konuşan Jaishankar, ABD-Hindistan ilişkileri ve Trump'ın başkan seçilmesini değerlendirdi.

Jaishankar, Başbakan Narendra Modi'nin birçok başkanla yakın ilişkiler kurduğunu belirterek, "Başbakan, sanırım başkan seçilen Trump'ın yaptığı ilk 3 telefon görüşmesi arasındaydı." dedi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonucunun ikili ilişkileri olumsuz etkilemeyeceği mesajı veren Jaishankar, "Bugün pek çok ülkenin ABD konusunda gergin olduğunu biliyorum, bu konuda dürüst olalım. Biz onlardan biri değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.

Hindistan Başbakanı Modi, Trump'ın seçilmesine ilişkin X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hindistan-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi, küresel barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesi için tebrik ettiği Trump ile çalışma isteğini dile getirmişti.

Trump, 2019'da Modi ile Texas'ta bir araya gelmiş "Hindistan ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar güçlü." yorumunda bulunmuştu. Modi de Trump hakkında, " Beyaz Saray'da Hindistan'ın gerçek dostu" demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan, Trump'ın Seçimine Endişesiz Yaklaşıyor - Son Dakika

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