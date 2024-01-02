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Hindistan ve BAE Ortak Askeri Tatbikatına Başladı - Son Dakika
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Hindistan ve BAE Ortak Askeri Tatbikatına Başladı

Hindistan Savunma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile planlanan ortak askeri tatbikatın başladığını duyurdu. BAE'nin kara kuvvetleri birliği, tatbikat için Hindistan'a gelerek 2-15 Ocak tarihleri arasında Rajasthan eyaletinde gerçekleştirilecek olan tatbikata katılacak. Tatbikatın amacı, BM Şartı kapsamında çöl veya yarı çöl bölgelerde ve çeşitli alanlarda müşterek çalışmayı geliştirmek ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmektir.

Hindistan ve BAE Ortak Askeri Tatbikatına Başladı
02.01.2024 - 17:19,
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Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 15 Ocak'a kadar sürmesi planlanan ortak askeri tatbikatının başladığını duyurdu.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin 45 personelden oluşan kara kuvvetleri birliğinin tatbikat için Hindistan'a geldiği belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın amacının, Birleşmiş Milletlerin (BM) barışı koruma operasyonlarına ilişkin BM Şartı kapsamında çöl veya yarı çöl özelliği olan bölgelerde ve çeşitli alanlarda "müşterek çalışmayı geliştirmek" olduğu vurgulandı.

Söz konusu tatbikatın, iki ülke arasındaki ilişkileri "güçlendirmeyi" hedeflediğine de işaret edilen açıklamada, iki ülkenin ortak askeri tatbikatının, Rajasthan eyaletinde 2-15 Ocak'ta yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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