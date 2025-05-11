Hindistan ve Pakistan Ateşkes Anlaştı

SRİNAGAR, 11 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir eyaletinin yazlık başkenti Srinagar'da Hindistanlı paramiliter askerler nöbet kontrol noktalarında denetimi sıklaştırdı.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar cumartesi günü yaptığı açıklamada Pakistan ve Hindistan'ın derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes üzerinde anlaştıklarını ifade etti.