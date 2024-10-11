Hiranur'un Polislik Hayali Gerçek Oldu

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Polis olma hayali kuran Hiranur'un mutluluk çığlıkları duygu dolu anlar yaşattı

Hiranur'un polislik hayali Dünya Kız Çocukları Günü'nde gerçek oldu

Hiranur, polis üniforması giyip, polis memurları ile birlikte görev yaparak hayalini gerçeğe dönüştürdü

ANTALYA - Polis olma hayali kuran özel birey Hiranur'un polis olma hayali 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde gerçek oldu. Bir günlüğüne Polis üniforması giyerek temsili Polis olan Hiranur'un mutluluğu duygu dolu anlar yaşattı.

Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Konyaaltı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, özel çocuklardan Hiranur, polis üniforması giyip, polis memurları ile birlikte görev yaparak hayalini gerçeğe dönüştürdü.

En özel günde en anlamlı görev

Konyaaltı ilçesinde annesi ile birlikte yaşayan ve Engelli Evde Bakım Hizmetinden yararlanan Hiranur isimli özel çocuk, polis olma hayalini Konyaaltı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile paylaştı. İlgili kurumların koordinasyonu ile Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet edilen Hiranur, burada Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tatar ve teşkilat mensupları tarafından karşılanarak merak ettiği birimleri gezdi ve İlçe Emniyet Müdürüyle hayalleri ve polislik mesleği hakkında sohbet etti. Daha sonra Polis aracına binerek ekiplerle birlikte devriye görevi gerçekleştiren Hiranur, Polis aracındaki siren ve megafon ile vatandaşları selamladı.

Polis üniforması giymekten çok mutlu olduğunu ifade eden Hiranur'a Dünya Kız Çocukları Günü anısına İlçe Emniyet ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin personeli tarafından çeşitli hediyeler verildi.