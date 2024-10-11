Hiranur'un Polislik Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Hiranur'un Polislik Hayali Gerçekleşti

Antalya'da Hiranur, polis üniforması giyip hayalini gerçekleştirdi. Unutulmaz anlar yaşadı.

11.10.2024 19:46
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Antalya'da, özel gereksinimli Hiranur'un polislik hayali bir günlüğüne yerine getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, engelli evde bakım hizmetinden yararlanan Hiranur, annesiyle buluştuğu Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine polis olma isteğini iletti.

Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ile İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Hiranur'un isteğini "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü"nde yerine getirmek için bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konyaaltı Sosyal Hizmet Merkezine davet edilen Hiranur'a, polis üniforması hediye edildi. Hiranur, polis kıyafetini görünce sevinç yaşadı.

Üniformayı giydikten sonra ekip otosuna bindirilip şehir turu attırılan Hiranur, polis aracındaki siren ve megafon ile vatandaşı selamladı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü gezdirilen Hiranur, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tatar'ın makamında "Neden polis olmak istedin?" sorusuna "Doğuştan beri polis olmak isterim. Polisleri çok seviyorum." yanıtını verdi.

Polislerle sohbet eden ve kendisine çeşitli hediyeler verilen Hiranur, polislik hayalinin gerçeğe dönüştüğü gün unutulmaz anlar yaşadı.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Hiranur için hazırladığı klipte, "Bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Hayallerin ne kadar değerli olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bir kızımızın hayalini öğrendik ve hayalinin gerçekleşeceği gün bugündü. Hayaller küçük bir adımla başlar, destek ve sevgiyle gerçeğe dönüşür. Unutmayın her kız çocuğu hayalini gerçekleştirecek şansa sahip." ifadelerine yer verildi.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ise sosyal medyadan "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla polis olma hayali olan özel kızımız Hiranur'u bu özel günde Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğünde ağırladık." paylaşımını yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hiranur'un Polislik Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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