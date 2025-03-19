Hırsız İzmir'de Tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde aynı gece 3 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri, Bornova'da 16 Mart gecesi 3 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda A.E'yi gözaltına aldı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, bisikletle gelen zanlının iş yerlerindeki yazar kasada bulunan paraları ve televizyonları çalması yer alıyor.