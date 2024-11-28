Hırsızlık Şüphelisi İnegöl'de Yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık Şüphelisi İnegöl'de Yakalandı

Hırsızlık Şüphelisi İnegöl\'de Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldığı otomobille 2 gün boyunca gezdikten sonra aracı çaldığı yere yakın bir sokağa bırakan hırsız, polis tarafından yakalandı. Sezer S. (20) isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

28.11.2024 20:47  Güncelleme: 20:49
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde çaldığı otomobille 2 gün gezdikten sonra aracı çaldığı yere yakın bir sokağa bırakan şüpheli yakalandı.

İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde park halindeki 16 K 2965 plakalı otomobil, düz kontak yöntemiyle çalıştırılıp, çalındı. Şüpheli, otomobille 2 gün gezdikten sonra aracı çaldığı yere yakın bir sokağa bırakarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma kapsamında, otomobili çalan hırsızın Sezer S. (20) olduğu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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