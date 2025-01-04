Hisarlı Ahmet 41. Yılında Anıldı

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Kütahya'ya ait birçok türküyü derleyip Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran ve "Kütahya türkülerinin babası" olarak bilinen Hisarlı Ahmet, vefatının 41'inci yılında mezarı başında anıldı.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Hisarlı Ahmet'in de mezarının bulunduğu Ahi Erbasan Mezarlığı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hisarlı Ahmet'in kültür ve sanat şehri Kütahya'da önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Hisarlı Ahmet'in Kütahya türkülerini derleme, yaşatma ve gelecek nesillere aktarma konusundaki çalışmalarını yaşattıklarını ve kendisini rahmetle yad ettiklerini dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Kütahya'nın sanatına sunduğu katkılarından dolayı Hisarlı Ahmet'i rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun. Biz kendisinin ismini ve eserlerini yaşatmak için her yıl Hisarlı Ahmet Sempozyumu'nu gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da yine sempozyumu düzenleyeceğiz. Hisarlı Ahmet'in türkülere olan katkıları, Kütahya'nın sanat ve kültür hayatında bir mihenk taşı olmaya devam ediyor."

Programa Hisarlı Ahmet'in öğrencileri ile sanatçılar da katıldı.