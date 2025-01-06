Hıyam Beldesinde 7 Cenaze Daha Bulundu

Güncel

İsrail ordusunun çekildiği Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesinde 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

İsrail ordusunun 11 Aralık 2024'te çekildiğini duyurduğu Hıyam beldesinde ulaşılan cenazelerin sayısı 31'e yükseldi.

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hıyam beldesinde İsrail ordusunun daha önce hedef aldığı noktalarda saha ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Hıyam'ın Es-Saha Mahallesi'nde 5, El-Ayn ve El-Huma mahallelerinde de birer kişinin naaşına ulaşıldığı bildirildi.

Cenazelerin bölgedeki Mercayun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü, tüm kayıplar bulunana kadar arama çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

İsrail ordusu 11 Aralık 2024'te Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesinden çekildiğini açıklamış, Lübnan ordusu da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü birlikleri ile ABD koordinasyonunda beldenin çevresinde konuşlanmaya başlamıştı.

Öte yandan İsrail, hava saldırıları düzenleyip Lübnan'ın güneyinde evleri yıkarak ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.