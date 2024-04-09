Hizan'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hizan'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Hizan\'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katılan Kaymakam Nurhalil Özçelik, bayram günlerinin toplumda umut, sevgi, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirtti. Özçelik, kurum amirleri, vatandaşlar ve hastaları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

09.04.2024 20:47  Güncelleme: 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Hizan ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen programa katılan Kaymakam Nurhalil Özçelik, insanları günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştırarak birbirine yakınlaştıran bayram günlerinin toplumda umut, sevgi, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirtti.

Bugüne kadar el birliğiyle yaşatılan birliktelik kültürünün en güzel örneklerinden birinin sergilendiği bayramlaşma törenine katılanlara teşekkür eden "Sevgi, saygı, hoşgörü ve huzur ortamının hakim olduğu bir dünya temennisiyle tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.

Programa katılan kurum amirleri ve vatandaşlarla bayramlaşan Özçelik, daha sonra Emniyet Müdürlüğü, Hizan Jandarma Komutanlığı, Jandarma Tabur Komutanlığı, Horozdere ve Gayda köyü mevkisindeki yol kontrol noktalarında görevli personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Özçelik, Hizan Devlet Hastanesini de ziyaret ederek hastaların ve personelin bayramını kutladı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Bitlis, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizan'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bozcaada'da yaralanan vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildi
    21:20 Bozcaada'da yaralanan vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildi

    Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yaralanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yaralanan vatandaşın durumu bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçerek tahliye işlemini gerçekleştirdi. Vatandaşlar Çanakkale'ye getirilerek hastanede tedavi altına alındı.

  • Google, video oluşturma sürecini kolaylaştıran yeni uygulama Google Vids'i tanıttı
    21:18 Google, video oluşturma sürecini kolaylaştıran yeni uygulama Google Vids'i tanıttı

    Google, Workspace'deki yaratıcı süreçleri iyileştirmek için yeni bir adım atıyor. Google Vids adını taşıyan yeni uygulamasıyla birlikte şirket, video oluşturmayı çok daha kolay hale getiriyor. Yapay zeka desteğiyle donatılan bu uygulama, kullanıcılarına tarayıcı üzerinden kolayca videolar oluşturma ve düzenleme imkanı sunuyor.

  • Başkan Önal, son iftar yemeğinde vatandaşlarla birlikte oruç açtı
    21:18 Başkan Önal, son iftar yemeğinde vatandaşlarla birlikte oruç açtı

    Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ramazan ayının son gününde vatandaşlarla birlikte iftar sofrasında oruç açtı. Önal, 'Cenabı Allah tüm İslam aleminin, ülkemizin, şehrimizin tuttuğu oruçları kabul etsin' dedi.

  • SDN Editörleri 20.000 TL Değerindeki Kutuyu Açtı
    21:11 SDN Editörleri 20.000 TL Değerindeki Kutuyu Açtı

    SDN editörleri Samet ve Alperen, 20.000 TL değerindeki bir kutuyu açarak içinden çıkan ürünleri inceledi. Kutunun içeriğinde araç kamerası, hava kompresörü, takip cihazları gibi teknolojik eşyaların yanı sıra beklenmedik ürünler de bulunuyordu. Videoda yer alan ürünlere açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz.

  • Google, veri merkezlerinde kullanılmak üzere Arm tabanlı ilk işlemcisi olan Axion'u duyurdu
    21:10 Google, veri merkezlerinde kullanılmak üzere Arm tabanlı ilk işlemcisi olan Axion'u duyurdu

    Google, Axion adını verdiği Arm tabanlı işlemcisini tanıttı. Bu yeni işlemci, Amazon'un veri merkezlerinde kullanılan Arm işlemcilerine bir yanıt niteliğinde. Axion, %30 daha iyi performans sağlarken, %50 daha iyi performans sergileyen x86 tabanlı sanal makinelerden %60 daha enerji verimli olduğu iddia ediliyor. Google, Axion'u şu anda bazı hizmetlerinde kullanıyor ve gelecekte daha fazla uygulamada kullanmayı planlıyor.


20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi
20:32 Uğur Dündar’dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek yanıt Uğur Dündar'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt
19:00 CHP’de “Esenyurt“ çatlağı Eski başkan “İşçi kıyımı yapıldı“ deyip yerine gelen ismi topa tuttu CHP'de "Esenyurt" çatlağı! Eski başkan "İşçi kıyımı yapıldı" deyip yerine gelen ismi topa tuttu
18:54 Yeniden Refah lideri Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “İsrail“ çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu’nun eş başkanlığı görevini iade etsin Yeniden Refah lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İsrail" çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığı görevini iade etsin
17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
21:15 Hamas, Gazze Şeridi’nde İsrail askerlerine saldırdı Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerine saldırdı
18:27 Rize’deki bir çay bahçesinde vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi bulundu Rize'deki bir çay bahçesinde vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi bulundu
17:51 Güney Afrika’da polise yakalanan hayvan kaçakçısı, zehirli yılana kendisini ısırtarak intihar etti Güney Afrika'da polise yakalanan hayvan kaçakçısı, zehirli yılana kendisini ısırtarak intihar etti
17:39 İran’da silahlı saldırıda 5 polis öldü İran'da silahlı saldırıda 5 polis öldü
16:58 Mersin’de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi Mersin'de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan “Refah“ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Refah" mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
15:27 Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 21:28:57. #1.12#
SON DAKİKA: Hizan'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement