Hizbullah: 95 İsrail Askeri Öldürüldü - Son Dakika
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Hizbullah: 95 İsrail Askeri Öldürüldü

Hizbullah, 30 Eylül'den bu yana 95 İsrail askerinin öldüğünü ve 900'den fazla yaralı olduğunu bildirdi.

01.11.2024 13:48
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Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'a kara saldırısı başlattığı 30 Eylül'den bu yana 95'ten fazla İsrail askerinin öldürüldüğünü, 900'den fazla askerin de yaralandığını duyurdu.

Hizbullah Operasyon Odası, İsrail'in Lübnan'ın güneyine kara saldırılarına başladığını duyurduğu 30 Eylül'den beri İsrail ordusunun verdiği kayıplara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada 30 Eylül'den beri 95'ten fazla İsrail askerinin öldürüldüğü, 900'den fazla askerin yaralandığı belirtilirken, İsrail ordusuna ait askeri araçların hedef alındığı saldırılara ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:

"42 Merkava tankını, 4 askeri buldozeri, 2 Hummer aracını, bir zırhlı aracı ve asker nakil aracını imha ettik. 3 Hermes 450 modeli insansız hava aracını (İHA) ve 2 Hermes 900 İHA'sını düşürdük."

Açıklamada, bu rakamların Hizbullah'ın füze ve İHA'larla hedef aldığı askeri üsler, alanlar, kışlalar, yerleşim yerlerindeki kayıpları kapsamadığı vurgulandı.

Hizbullah mensuplarının son günlerde İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki köylerde ilerleme girişimlerini birden fazla eksende püskürttüğü belirtildi.

Hizbullah'ın İsrail'in askeri üslerini hedef almaya devam ettiği, 17 Eylül'den bu yana İsrail'e 655 füze saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İsrail askerlerinin Hizbullah'ın hedefi olma korkusuyla gece saatlerinde sınır köylerine girdiği ve sivillerin evlerine, altyapıya zarar vererek bölgeden çekildiği kaydedilen açıklamada, Lübnan'a yönelik saldırın başından bu yana cepheye yönelik ikmal hatlarını kesmedikleri önceden hazırlanan planlara göre cephelere silah ve gerekli malzeme tedariki sağladıkları ifade edildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Eylül, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah: 95 İsrail Askeri Öldürüldü - Son Dakika

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