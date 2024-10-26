Hizbullah'dan İsrail'e Hava Saldırısı

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Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Mişar istihbarat üssü ve Tel Nof hava üssü ile Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesindeki Ras Nakura'da toplu halde bulunan İsrail ordu güçlerini füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Hizbullah'tan art arda yapılan açıklamalarda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Tel Aviv'in güneyindeki Tel Nof ava üssüne kamikaze İHA filosuyla hava saldırısı düzenlendiği ve hedeflerin isabetli bir şekilde vurulduğu belirtildi.

İsrail'in kuzeyinde yer alan Safed'deki Mişar üssünün füzelerle hedef alındığı kaydedilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Açıklamada, Hayfa şehrinin kuzeyindeki El-Keryut bölgesi ile Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab kasabası yakınlarında toplu halde bulunan İsrail ordu güçlerinin füzelerle vurulduğu aktarıldı.?

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında Ras Nakura bölgesinde toplanan İsrail güçlerinin de füzelerle hedef alındığı belirtilen açıklamada, İsrail askerlerinden ölenlerin olup olmadığına dair ayrıntı verilmedi.