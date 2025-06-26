Hizbullah\'dan İsrail\'e Savaş Mesajı

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan devleti tarafından karar alınması halinde, İsrail'i ülkeden çıkarmak için güç kullanılmasına destek vereceklerini ve sınırda savaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım yaptığı televizyon konuşmasında İsrail'le olası silahlı mücadele hakkında değerlendirmede bulundu.

Kasım konuşmasında "Eğer Lübnan devleti bugün İsrail'i güç yoluyla çıkarmaya ve bir savaş başlatmaya karar verirse, sınırda savaşmak için hazırız." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın hiçbir şekilde dayatmalara boyun eğmeyeceğini vurgulayan Kasım, "Teslim olmayacağız, ne pahasına olursa olsun bu vatanı gelecek nesillere onurlu bir şekilde bırakmak için mücadele edeceğiz." dedi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.