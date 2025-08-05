Hizbullah'dan İsrail Uyarısı - Son Dakika
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Hizbullah'dan İsrail Uyarısı

05.08.2025 20:56
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Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, yeni bir İsrail saldırısında füzelerin yağacağını belirtti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a yeni bir savaş açması halinde İsrail'in üzerine füzelerin yağacağını söyledi.

Hizbullah lideri Kasım, Lübnan Bakanlar Kurulunun ülkedeki silahların toplanmasına ilişkin karar almak üzere toplandığı sırada televizyondan bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Kasım, "İsrail'in saldırıları sürerken gücümüzden aşamalı şekilde vazgeçmeyi kabul etmiyoruz, üzerimize yönelik baskıları da kabul etmiyoruz." dedi.

Hizbullah'ın silah dosyasının Lübnan içi bir uzlaşı olmadan ele alınmaması gerektiğini söyleyen Kasım, şunları kaydetti:

"Öncelik, İsrail'e hizmet edecek şekilde silahların toplanması değildir ve Lübnan içi uzlaşı olmadan bir çözüm sağlanamaz. Sorun silah değil (İsrail'den gelen) saldırılardır. Önce saldırı sorununu çözün, ardından silah meselesini konuşuruz."

Kasım, "İsrail Lübnan'a yeni bir savaş açarsa, üzerine füzeler yağacak. Biz İsrail'e karşı koyup onu yenebilecek güçteyiz. (ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi) Tom Barrack ise Hizbullah'ın tüm güç ve kapasitesinin ortadan kaldırılmasını dayatan taleplerle geldi." ifadesini kullandı.

Hizbullah lideri ayrıca, "İsrail'in, çıkarı gereği Lübnan'a geniş çaplı bir saldırı yapmadığını, çünkü Hizbullah'ın savunma yapacağını ve füzelerin İsrail topraklarına düşeceğini bildiğini" iddia etti.

Lübnan'da Bakanlar Kurulu, ülkedeki grupların ellerinde bulunan tüm silahların toplanması ve silahların devlet tekeline alınması gündemiyle bugün toplanmıştı. Bakanlar Kurulu Toplantısı halen devam ediyor.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştirileceğini söylemişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını ifade etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 1 Ağustos Ordu Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, ABD'nin silahların devlet tekeline alınmasına yönelik önerisine önemli değişikliklerin ardından yanıt verildiğini belirterek, "İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması ve devlet otoritesinin Lübnan'ın tüm topraklarında sağlanması, silahların yalnızca devletin elinde toplanmasının temel şartıdır." demişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'dan İsrail Uyarısı - Son Dakika

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