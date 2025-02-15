Hizbullah Destekçileri UNIFIL'e Saldırdı

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Hizbullah destekçilerinin, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aracına ve personeline saldırıda bulunduğu belirtildi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Hizbullah destekçileri Refik Hariri Uluslararası Havalimanı civarında UNIFIL'e ait bir araca ve mensuplarına saldırdı.

Havalimanı civarındaki bir UNIFIL aracına yönelik saldırı düzenlenerek ateşe verildiği belirtilirken, UNIFIL personelinin de darp edildiği aktarıldı.

Hizbullah göstericilerinin yol kapatma ve ateş yakma eylemleri sonrasında, havalimanı yolunun iki yönlü olarak trafiğe açıldığı kaydedildi.

Lübnan ordusundan uyarı

Lübnan ordusu, başkent Beyrut'ta bulunan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nı yakınlarında Hizbullah destekçilerinin UNIFIL aracına ve mensuplarına saldırısı sonrası uyarıda bulundu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "ordu mensupları ve UNIFIL araçlarına saldırılar yapıldığı" bildirilerek, "isyanlar ve protestolar yoluyla havalimanı yolunun kapatılmaya çalışıldığı" kaydedildi.

Ülkenin "hassas bir dönemden geçtiği" belirtilen açıklamada, vatandaşlardan "korkutucu sonuçlara yol açarak gerilim oluşturacak" olaylardan sakınmaları uyarısında bulunuldu.

Lübnan ordusunun güvenlik sağlama görevlerini sürdürerek, vatandaşların huzurunu bozanlara izin verilmeyeceği ve güvenlik ortamını ihlal edenlerin tutuklanacağı açıklandı.

Hizbullah destekçilerinin havalimanı protestosu

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden dün yapılan yazılı açıklamada, yolcuların, uçakların ve hava sahasının güvenliğini sağlamak için önlemler alındığı bu çerçevede İran'dan gelecek uçuşlar dahil bazı uçuşların "18 Şubat 2025 tarihine kadar geçici olarak yeniden planlanacağı" bildirilmişti.

Hizbullah destekçileri ise Tahran'dan Beyrut'a bir uçağın gelişine izin verilmediği gerekçesiyle lastik yakarak Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yolunu kesmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, 12 Şubat'ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ve Hizbullah'ın uluslararası uçuşlarla Hizbullah'a para taşıdığını iddia etmişti.