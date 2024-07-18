Hizbullah Hareketi, İsrail saldırısında bir mensubunu kaybetti

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 1 mensubunun öldüğünü bildirdi.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda Hizbullah mensubu Hasan Ali Muhanna'nın hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 371'e yükseldi.
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