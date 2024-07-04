Hizbullah'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda 1 asker öldü

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İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına düzenlediği saldırıda 1 askerinin öldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın bu sabah düzenlediği saldırıda, İsrail'in kuzeyinde bir yedek askerin öldüğü belirtildi.

Binbaşı rütbesindeki yedek asker Itay Galea'nın, İsrail'in kuzeyindeki zırhlı birliklere ait bir bölüğün komutan yardımcısı olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ölmüştü.

Hizbullah dünkü saldırıya karşılık olarak bu sabah İsrail'in kuzeyine 20 İHA ve yaklaşık 200 roket atmıştı.