Hizbullah'ın Mossad'ı vuracağını öğrenen Netanyahu, operasyon için hemen düğmeye basmış - Son Dakika
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Hizbullah'ın Mossad'ı vuracağını öğrenen Netanyahu, operasyon için hemen düğmeye basmış

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Hizbullah Hareketi'nin Beyrut'taki komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak Mossad merkezini vurmayı hedeflediği ancak İsrail'in bugünkü "önleyici saldırısıyla" bu girişiminin engellendiği iddia edildi.

25.08.2024 11:46
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İsrail'in bugün Lübnan'da Hizbullah'a yönelik düzenlediği saldırının nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre, Hizbullah'ın Mossad merkezini vurmayı hedeflediği, "önleyici saldırıyla" İsrail'in bunu engellediği belirtildi.

HİZBULLAH'IN ASIL HEDEFİ MOSSAD KARARGAHIYDI

İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlenirken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Hizbullah'ın Herzliya yakınlarındaki Mossad karargahına saldırı düzenlemeyi hedeflediği öne sürüldü.

Hizbullah'ın Mossad'ı vuracağını öğrenen Netanyahu, operasyon için hemen düğmeye basmış

İSRAİL SON ANDA ÖNLEDİ

Haberde, İsrailli yetkililerin bu sabah Hizbullah'ın Mossad merkezini vurmayı amaçladığına dair değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Hizbullah'ın Mossad merkezi dahil bazı bölgeleri vurmayı hedeflediği saldırının İsrail'in "önleyici saldırısı" sayesinde engellendiği iddia edildi.

KARŞILIKLI SALDIRILAR BAŞLADI

İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Hizbullah ise 30 Temmuz'da Lübnan'da üst düzey komutanı Fuad Şükür'e yönelik suikasta karşılık misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.

Hizbullah\'ın Mossad\'ı vuracağını öğrenen Netanyahu, operasyon için hemen düğmeye basmış
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah'ın Mossad'ı vuracağını öğrenen Netanyahu, operasyon için hemen düğmeye basmış - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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