Hizbullah: İsrail 60 Günde Çekilmezse Sessiz Kalmayız

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BEYRUT, 31 Aralık (Xinhua) -- Hizbullah Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı Mahmud Kumati, İsrail'in ateşkes anlaşması uyarınca 60 gün içinde Lübnan topraklarından çekilmemesi halinde "sessiz kalmayacaklarını" söyledi.

Kumati, Hizbullah'a ait El Menar TV kanalına pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Hizbullah, halkımızın iyiliği için İsrail ile yapılan 60 günlük ateşkese bağlı kalacak. Ancak İsrail 60. gün itibarıyla Lübnan topraklarından çekilmezse, bunun karşısında sessiz kalmayacağız" dedi.

Kumati, "Anlaşmanın kuralları çok açık; ya herkes uyar ya da kimse uymaz" diye konuştu.

Kumati, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını da reddederek böyle bir hareketin Lübnan'ı kaosa sürükleyeceği uyarısında bulundu ve İsrail'in hiçbir direnişle karşılaşmaksızın toprak işgaline ya da yerleşim yerleri inşa etmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

İsrail ile Hizbullah arasında yaklaşık 14 aydır devam eden çatışmaları durdurmak amacıyla ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes 27 Kasım'da yürürlüğe girmişti. Anlaşma, İsrail'in 60 gün içinde Lübnan topraklarından çekilmesini ve Lübnan ordusunun Lübnan-İsrail sınırı ile güney Lübnan'da güvenlik kontrolünü devralmasını öngörüyor.

İsrail ordusu ise ateşkese rağmen Lübnan'da her gün ölüm ve yaralanmalara yol açan hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. İsrail, saldırıların Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etmesini önlemek için yapıldığını belirtiyor.