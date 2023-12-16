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Hizbullah İsrail askeri noktasını hedef aldı - Son Dakika
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Hizbullah İsrail askeri noktasını hedef aldı

Hizbullah, İsrail'e ait Birket Rişe askeri noktasını güdümlü füzeyle vurduğunu duyurdu. İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Çatışmalarda 107 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü, Lübnan'da 24, İsrail'de ise 5 sivil hayatını kaybetti.

Hizbullah İsrail askeri noktasını hedef aldı
16.12.2023 - 10:03,
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in sınırdaki Birket Rişe askeri noktasının güdümlü füzeyle hedef alındığı belirtildi.

Hedefin tam isabetle vurulduğu ifade edilen açıklama, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralı olduğu iddia edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 107 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de ise 5 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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