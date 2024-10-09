Hizbullah İsrail Askerlerini Hedef Aldı

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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde ilerleyen İsrail askerlerinin hedef alındığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Meys el-Cebel mevkiinde ilerlemeye çalışan İsrail askerlerinin topçu ateşi ve füzelerle hedef alındığı belirtildi.

Bölgede Hizbullah unsurları ile İsrail askerleri arasındaki çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

Ayrıca Lebbune bölgesine doğru ilerlemeye çalışan İsrail askerlerinin de füze saldırısıyla hedef alındığı ve askerler arasında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.

Lübnan'dan 40'a yakın füze fırlatıldı, 5 İsrailli yaralandı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan ülke topraklarına doğru 40'a yakın füze fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ifade edildi.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunun haberinde ise şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu biri ağır 5 İsraillinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca Kiryat Bialik'e bir füzenin düştüğü ve Hayfa yakınlarında çeşitli bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.