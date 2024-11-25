Hizbullah, İsrail Birliğini Hedef Aldı

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Hizbullah, İsrail ordusuna bağlı bir birliğin Lübnan'ın güneyindeki Beyyada kasabasından çekilmesi sırasında bir eve sığındığını ve bu birliğin hedef alındığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin "büyük kayıplar verdikten sonra" Beyyada kasabasından çekilirken, kasabanın güney ucundaki bir eve sığındığının tespit edildiği belirtildi.

Hizbullah mensuplarının hedef aldığı evin yıkıldığı, İsrail güçlerinden ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, sabah saatlerinde İsrail ordusuna ait güçlerin askeri araçlarla desteklenmiş devriyeler eşliğinde Şema kasabasından batıya doğru Beyyada'ya ilerlediğini aktarmıştı.

Yüzlerce metre ilerledikten sonra Hizbullah tarafından hedef alınan birliğin iki Merkava tankının vurulduğu belirtilen haberde, Hizbullah'ın kasabadaki İsrail güçlerinin toplanma alanlarını da hedef aldığı ifade edilmişti.

NNA ayrıca Marun er-Ras, Aynata ve Bint Cubeyl üçgeninde taraflar arasında çatışmaların yaşandığını, Hizbullah'ın Şema ve Beyyada kasabalarının çevresindeki İsrail ordusu mevzilerini hedef aldığını, çatışmaların sürdüğünü ve İsrail tanklarının bölgeden çekildiğini bildirmişti.